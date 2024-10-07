Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 6 жовтня 2024 року.

У рамках дев’ятого туру УПЛ-2024/25 донецький Шахтар на Арені Львів розгромив черкаський ЛНЗ.

Команда Маріно Пушича цього разу не мала проблем із подоланням захисту суперників і вже в першому таймі відзначилась м’ячами Георгія Судакова та Олександра Зубкова.

Тоді як після перерви в складі "гірників" забивав виключно один футболіст — той-таки Судаков, на рахунку якого в підсумку покер, а "бузкових" тим часом вистачило лише на м’яч престижу з пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — ЛНЗ у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — ЛНЗ 5:1

Голи: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 — Нонікашвілі, 62 (пен.)

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Марлон, 68), Криськів (Назарина, 80), Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 73), Траоре (Егіналду, 68), Кевін (Невертон, 46).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч (Норенков, 79) — Яшарі, Нонікашвілі — Олійник (Наумець, 63), Молло (Бар, 63), Авагімян (Халайла, 63) — Момо.

Попередження: Конопля, Марлон — Момо