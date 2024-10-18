Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 18 жовтня та розпочнеться о 18:00.

Колос та Шахтар розпочнуть програму 10-го туру української Прем’єр-ліги.

КОЛОС – ШАХТАР

П’ЯТНИЦЯ, 18 ЖОВТНЯ, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Чемпіонат України відновлюється з гри чемпіона. Шахтар, як і зазвичай перед матчами Ліги чемпіонів, грає тур у п'ятницю – і цього разу він має зіграти в Ковалівці.

Дуже складно говорити про нинішній Шахтар однозначно. Команда чергує абсолютно визначні матчі з беззастережно провальними, це помітно навіть елементарно за рахунком. У “гірників” вісім матчів у поточному чемпіонаті – і чотири з них виграно з розгромним рахунком! Але три інших не виграно взагалі: Лівий Берег єдиний суперник, з яким і попітніти довелося, і перемогти вдалося.

Зважаючи на все, проти цього Шахтаря допомагає пресинг на всіх ділянках поля. Не треба боятися і замикатися біля своїх воріт: попереду цієї команди достатньо опцій, щоб забити бодай раз, а от якщо пограти проти неї у футбол, то можна виграти 4:3, наприклад. Втім, саме найближчого суперника “гірників” це стосується, скажімо так, менше, ніж будь-кого.

Дано: у Колоса в останніх трьох матчах одна перемога та дві нічиї. Вгадайте, не підглядаючи наприкінці матеріалу: яка різниця м'ячів у цих іграх у ковалівців? Правильно, 1:0. Якщо Колос грає внічию, то ця нічия нульова; якщо перемагає, то 1:0. Молодий Іван Пахолюк уже три тури утримує ворота на замку – клуб абсолютно не помітив втрату Кирила Фесюна, який сьогодні, напевно, приїде до Ковалівки. Тренери змінюються, гравці приходять і йдуть, а суть одна й та сама. У неоптимальній формі Колос може пропускати та забивати багато, але коли він гаразд, то це команда на 0:0/1:0/0:1.

І тут ми приходимо до цікавої проблеми. Колос добре відбивається – але Шахтар, вибачте, має виняткові ресурси в атаці, він навіть зараз впевнено перший по забитих. Грати проти Шахтаря в пресинг може призвести до успіху – але для Колоса це не дуже типово. Цікаво, яку схему обере Поздєєв – часу підготуватися до гри в нього було достатньо.

А ось у Шахтаря цього часу було дуже мало. Якщо величезна частина Колоса спокійно готувалася до матчу, то Пушич тренував, можна сказати, одних бразильців та Бондаренка. Звичайно ж, майже всі українці роз'їхалися збірними: хто не до національної, той до молодіжної, навіть Степаненко у 35 років усе ще туди їздить. А Траоре, наприклад, взяв участь у двох матчах проти збірної Бурунді! Як же далеко його заносить у складі збірної Буркіна-Фасо: від Гітегі (вчимо географію: так називається нова столиця Бурунді) до Києва 9000 кілометрів. Тому в якому стані буде форвард після такої дороги – питання відкрите.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може в гостях здобути 300-ту перемогу або 100-й раз на виїзді зіграти внічию в історії Чемпіонату.

Колос може вдома 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Гольовий серіал Шахтаря триває в УПЛ 7 ігор — 20 голів.

Безпрограшна серія Колосу триває в Чемпіонаті 4 гри: перемога та 3 нічиї.

Колос не пропускає голів впродовж 295-ти хвилин.

40-й матч Шахтаря при Маріно Пушичу у всіх турнірах.

Шахтар при Маріно Пушичу може здобути 10-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Гольова серія Георгія Судакова (Шахтар) триває в Чемпіонаті 3 гри — 6 голів.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос), 15-й — Микола Матвієнко, Дмитро Криськів, 10-й — Єгор Назарина (усі — Шахтар).

100-й матч в УПЛ може провести Єгор Назарина (Шахтар), 50-й — Владислав Велетень (Колос).

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