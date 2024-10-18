Україна

Спеціаліст дав свій коментар щодо майбутнього дербі Львова.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов розповів про підготовку команди до матчу проти Карпат, передає офіційний сайт "жовто-чорних".

Львівське дербі відбудеться вже в понеділок, 21 жовтня (початок — о 18:00).

"За виключенням збірників команда працювала в повному складі у своєму звичному режимі. Не думаю, що відсутність цих гравців суттєво вплинула на нашу підготовку до наступної гри. На щастя, з Іллею Квасницею все добре, він вже тренується у загальній групі. В нас ще є час, аби ретельно вивчити суперника та підготуватись до гри.

Зараз на команду чекає насичений графік, але всі клуби в рівних умовах. В цей період потрібно буде приділити більше уваги відновленню гравців. Ми не виділяємо конкретного суперника, а відповідально готуємось до кожного поєдинку, адже для нас важливий кожен матч. Для нас немає різниці проти кого грає Рух — проти Карпат, Шахтаря чи Інгульця — до кожного суперника команда готується однаково.

Карпати більш досвідчена команда, якщо поглянути на середній вік їхнього колективу. Думаю, зараз у клубів різні вектори розвитку та цілі, адже в Русі грають переважно львівські молоді хлопці. Тоді як Карпати роблять ставку на легіонерів. Також бюджет нашого наступного суперника перевищує бюджет Руху втім на полі все вирішує гра. Наразі наше завдання — створити умови, щоб наші молоді футболісти прогресували й Рух не відходив від своєї стратегії розвитку", — заявив Пономарьов.

Слідкуйте за поєдинком Рух — Карпати в десятому турі УПЛ-2024/25 у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.