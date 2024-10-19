Україна

Найближчим часом відбудеться затвердження нового очільника рівнян.

Рівненський Верес напередодні завершив жовтневу міжнародну перерву важливими кадровими змінами на посаді генерального директора клубу.

Антон Назарук, який працював на чолі "червоно-чорних" від грудня 2020 року, залишив колектив, а наглядова рада народного клубу затвердила на його місце Юрія Приварського в якості тимчасово виконуючого обов’язки на останньому засіданні.

Від квітня 2014 року по вересень 2019 року Приварський працював першим заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. Від березня 2020 року по серпень 2021 року працював директором ТОВ Рівнетеплоенерго.

У останньому інтерв’ю на посаді Назарук підсумував свій період роботи у Вересі.

"Це були незабутні чотири роки роботи у прекрасному колективі. За цей час ми виграли Першу лігу, закріпилися в еліті українського футболу. Ми росли як клуб.

Покращилась і осучаснилась наша інфраструктура. Ми долали разом усе більш амбітні завдання. Я точно вболіватиму за Верес і надалі, намагатимуся бути поряд із клубом", — сказав український функціонер.

Наступний Назарука також мав можливість поділитись планами після свого призначення.

"Для мене — це новий виклик. Зараз найголовніше — якнайшвидше ознайомитись з усіма обов’язками і розпочати роботу по суті.

Верес — один із найбільш упізнаваних брендів в Україні. І наше завдання — працювати над подальшим покращенням цього іміджу, розбудовою клубної інфраструктури та організацією комфортних умов роботи для всього персоналу клубу. Адже це — невід’ємна запорука позитивних результатів", — ідеться в зверненні нового очільника Вересу.

Кандидатуру Приварського на найближчому засіданні також повинні розглянути та затвердити члени наглядової ради народного клубу.