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Гендиректор Шахтаря сподівається отримати пропозицію щодо українського плеймейкера в зимове трансферне вікно.

Атакуючий півзахисник збірної України Георгій Судаков наразі є найціннішим футбольним активом донецького Шахтаря, тому керівництво українського клубу й досі прагне отримати щодо 22-річного українця гідну трансферну пропозицію.

За словами генерального директора "гірників" Сергія Палкіна, у Судакові зацікавлені клуби англійської Прем'єр-ліги, зокрема, чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті.

"У нас є кілька цікавих гравців, наприклад, бразильці Кевін і Марлон. Найвідомішим на даний момент є Георгій Судаков. Ним цікавиться Манчестер Сіті, за ним спостерігають і інші англійські клуби.

Півроку тому ми вели переговори про трансфер із Наполі, але ця історія не завершилася успіхом. Я впевнений, що кілька клубів зроблять йому пропозиції під час трансферного вікна", — заявив Сергій Палків в інтерв'ю для Spox.

У поточному сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 11 матчів, в яких він забив сім голів та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює українського плеймейкера в 35 мільйонів євро.