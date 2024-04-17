Україна

Влітку Шахтар проситиме вже значно більші суми за талановитого українського плеймейкера.

У літнє трансферне вікно одною з головних тем в українському футболі буде майбутнє талановитого атакуючого півзахисника донецького Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, за прогресом якого спостерігають багато європейських клубів, а ЗМІ пов'язують його з майбутнім багатомільйонним трансфером.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявив, що влітку 21-річний плеймейкера обов'язково перейде до одного з найкращих європейських клубів, проте застеріг, що "знижок ніяких не буде".

"Цього літнього вікна у нього є великий шанс перейти в кілька великих клубів. У нас були деякі контакти з топовими командами, і деякі не ведуть з нами прямі переговори, але вже промацують ґрунт на тлі найближчого літа. Цього літа Судаков обов’язково перейде до найкращого європейського клубу. Коли я був у понеділок на матчі Челсі проти Евертона, багато людей запитували мене про Судакова.

У січні я сказав Наполі, що вони можуть отримати Георгія за 50 мільйонів євро плюс бонуси, і вони запропонували 40 мільйонів євро, але я сказав їм або закрити угоду зараз, або змарнувати цей унікальний шанс.

Тепер це не буде 50 мільйонів євро. Ніяких шансів, тому що є інтерес від багатьох інших топових клубів. Найбільший наш пріоритет — це клуби англійської Прем'єр-ліги. Я вважаю, що Судаков стане одним із найкращих півзахисників Європи та світу.

Ми не хочемо, щоб клуби домагалися знижок, тому що у нас в країні війна. Хороший приклад — це Мудрик. Ми достатньо принципові в цьому аспекті", — цитує слова Сергія Палкіна The Standard.

Раніше повідомлялося, що у підписання Георгія Судакова дуже зацікавлений лондонський Тоттенгем — оцінка селекційної служби "шпор" прийшла до висновку, що українець ідеально підходить для системи Анге Постекоглу.