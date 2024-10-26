Україна

Завершився матч, який розпочався о 16:50 через тривогу.

У продовженні одинадцятого туру української Прем’єр-ліги ми переносились до Кривого Рогу, де місцевий Кривбас цього разу приймав черкаський ЛНЗ. У обох учасників протистояння на стадіоні Гірник тиждень тому відбулись важливі події — добігли до завершення їхні безвиграшні серії, які тягнулись аж від самого завершення літньої частини кампанії, а для колективу Юрія Вернидуба ще й трохи довше за рахунок участі в єврокубковій кваліфікації.

Однак тепер ставки для обох команд були надзвичайно високі, бо досі йдеться в їхньому контексті про потенційну участь у боротьбі за місці в єврокубках, для чого треба, щонайменше, не відставати від групи лідерів УПЛ, яка поступово починає жити своїм окремим незалежним ні від кого життям.

Поєдинок мав розпочатися о 15:00, але через повітряну тривогу довелося змістити час старту гри.

За підсумком Кривбас здолав свого опонента, а останній гол у матчі був забитий у порожні ворота, коли голкіпер ЛНЗ побіг у штрафний криворіжців.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє вдома проти львівського Руху, тоді як посеред тижня гостюватиме в житомирського Полісся в рамках Кубку України, а черкаський ЛНЗ зіграє на виїзді проти сумської Вікторії, після чого навідається до луганської Зорі.

Кривбас - ЛНЗ 3:1

Голи: Ілич, 23, Понєдєльнік, 56, Драмбаєв, 90+5 - Наумець, 75

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич (Аморозо Дос Сантос, 75), Твердохліб, Микитишин (Ноа Ндомбазі, 59) — Соса

ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Дайко, Муравський (Наумець, 68) — Топалов (Пасіч, 59), Нонікашвілі, Тілль, Путря — Яшарі — Халайла (Мерлін Молло Бессала, 68), Момо

Попередження: Задерака — Топалов, Тілль.