Україна

Полтавці догравали в меншості.

Урочистий момент початку Класичного стрімко наближався, однак у контексті одинадцятого туру української Прем’єр-ліги нам треба було переглянути ще одне протистояння, нехай воно й не мало аж надто яскравої афіші. У Рівному місцевий Верес приймав полтавську Ворсклу й це був один із небагатьох домашніх матчів команди Олега Шандрука на найближчий період сезону.

Саме тому "червоно-чорні" останнім часом стали помітно додавати в плані результатів і, зокрема, устигли сформувати серію аж із п’яти матчів без поразок, чого з командою не траплялось уже дуже давно. Полтавці тим часом, як-то кажуть, дістались краю прірви й, як їм здається, своєчасно натиснули на гальма. Посеред тижня Юрій Максимов повернувся працювати на чолі "зелено-білих", тоді як Сергій Долганський знову посів посаду відповідно до свого колишнього футбольного амплуа.

Доволі натхненно починала цю гру Ворскла, однак із створенням гольових моментів у суперників виходило більш успішно. Шарай та Кльоц на стартових хвилинах змусили понервувати Ісенка своїми дальніми ударами, на що гості відповіли моментом Челядіна/Кане, ситуацію під час якого розрядив Вовченко своєчасним блоком.

І наче почали після цього набирати оберти футболісти Максимова, але на 24 хвилині удар Шарая з лівого флангу штрафного влучив у руку Хрипчуку, що головна арбітриня Софія Причина в підсумку розсудила як привід для призначення пенальті за допомогою VAR. Мрвальєвич покотив удар із позначки в лівий нижній кут, і разом із тим підбив упевненість суперників у власних силах настільки, що ті вже не змогли нічого створити до перерви.

У другому таймі все було навпаки. Це Вересу майже нічого не вдавалось біля чужих воріт тривалий час, тоді як суперники помітно тиснули на чужі ворота й зрештою домоглись свого посеред тайму, коли на 68 хвилині навіс Бацули з лівого флангу ударом головою в дальній кут перевів Ковталюк.

Цей момент помітно похитнув упевненість гравців Шандрука у власних силах і в подальшому було важко стримати гостей, які відчували себе піднесеними. Зокрема, "зелено-білі" боролись і за свого тренера, що було яскраво помітно на 78 хвилині, коли стався, як нам тоді здавалось, вирішальний момент у цій дуелі. Удар із штрафного з правого флангу від Корнієнка влучив у дальній верхній кут, який узагалі-то був воротарським, проте Когут забув стрибнути й проґавив момент.

Однак ні — Ворскла святкувала занадто рано. Бо вже за вісім хвилин Кучеров виконав копію подачі Бацули з лівого флангу на голову Гайдучику, і різниця полягала лише в тому, що форвард "червоно-чорних" пробив у ближній кут. І тільки-но розвели м’яч із центру поля полтавці, як за мить суперники вже закинули його до межі штрафного команди Максимова, де Пердута збив Дахновського й Причина його ні на мить не пошкодувала, продемонструвавши пряму червону. Але Шарай так само схожим ударом із стандарту Ісенка засмутити не зумів, тож нічия.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в київської Оболоні, тоді як посеред тижня прийматиме "пивоварів" у рамках Кубка України, а полтавська Ворскла спочатку зіграє кубковий домашній матч проти київського Динамо, після чого прийматиме ковалівський Колос.Верес — Ворскла 2:2Мрвальєвич, 28, Гайдучик, 86 — Ковталюк, 68, Корнієнко, 78Когут — Куція (Протасевич, 76), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан (Дахновський, 61), Шарай — Степанюк (Годя, 75), Мрвальєвич (Гайдучик, 61).Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек (Ізотов, 84), Чорноморець (Корнієнко, 46) — Кане, Скляр (Нестеренко, 90), Челядін, Бацула — Ієде (Ндукве, 46), Ковталюк.Попередження: Куція, Гайдучик, Яго, Вовченко — Ієде,