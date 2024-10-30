Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 30 жовтня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25 полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо.

Ворскла — Динамо

Середа, 30 жовтня, 15:30. Стадіон "Ворскла" ім. О. Бутовського (Полтава). Головний арбітр — Олександр Афанасьєв (Харків). Пряма трансляція на офіційному YouTube-каналі Ворскли

Ворскла майже тиждень тому оголосила про повернення Юрія Максимова на посаду головного тренера. Екскерманич "зелено-білих" Сергій Долганський тепер відповідатиме за підготовку голкіперів. Полтавський клуб у першому з грудня 2021 року матчі під керівництвом Максимова гостював у Вереса в рамках 11-го туру УПЛ. Стартували з перемоги не вдалося — у Рівному команди поділили очки (2:2).

До першого з середини вересня домашнього поєдинку Ворскла підходить із серією з восьми матчів без звитяг (4Н, 4П; 6:12). В українській Прем'єр-лізі "зелено-білі" йдуть 12-ми, маючи десять очок після 11-ти турів. Від зони плей-оф за виживання клуб відділяє всього один заліковий бал.

Це буде четверта зустріч цих колективів у Кубку України. У сезоні-2002/03 шляхи Ворскли та Динамо перетнулися в чвертьфіналі. Як у Києві, так і в Полтаві, перемогу святкував столичний клуб (1:0 і 0:4). Тодішній розіграш турніру завершився підсумковим успіхом "біло-синіх".

У сезоні-2019/20 команди зустрілися у фіналі Кубка України. "Зелено-білими" тоді опікувався саме Максимов. В основний (1:1) і додатковий час переможця турніру виявити не вдалося, а в серії пенальті сильнішими були підопічні Олексія Михайличенка (8:7).

У вересні Динамо приймало Ворсклу в рамках перенесеного матчу четвертого туру УПЛ. Підопічним Шовковського тоді вдалося здобути три очки, тричі уразивши ворота свого суперника й дозволивши йому відзначитися лише раз.

Динамо кількома днями раніше вдома протистояло Шахтарю в центральному поєдинку минулого туру чемпіонату України. Колектив Олександра Шовковського пропустив по перерві, але все ж встиг скористатися вилученням із боку гостей, відновивши паритет (1:1) ближче до завершення "Класичного".

У ході поточної кампанії столичний клуб ще не програвав на внутрішній арені. Після 11-ти турів УПЛ "біло-сині" мають 26 залікових балів, за додатковими показниками випереджаючи Олександрію в боротьбі за перше місце. Кращу атаку, ніж у Динамо (22), має лише Шахтар (26), тоді як саме в киян найкращий захист у чемпіонаті (шість пропущених, скільки має й Рух).

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