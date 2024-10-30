Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 30 жовтня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України-2024/25 житомирське Полісся прийматиме криворізький Кривбас.

Полісся — Кривбас

Середа, 30 жовтня, 15:30. Центральний стадіон (Житомир). Головний арбітр — Олександр Омельченко (Слов'янськ). Пряма трансляція на офіційному YouTube-каналі Полісся

Полісся минулої п'ятниці приймало Колос в 11-му турі української Прем'єр-ліги. Чергові асист Олександра Назаренка та гол Олексія Гуцуляка дозволили колективу Імада Ашура уникнути поразки, зігравши внічию (1:1). Для житомирян це була друга поспіль домашня нічия з одним з аутсайдерів чемпіонату України (раніше вони не подужали Лівий Берег).

На внутрішній арені Полісся досі не знає смаку поразок. Після десяти зіграних поєдинків УПЛ підопічні Ашура йдуть третіми в турнірній таблиці, маючи 22 залікових бали. Лише дві команди пропустили в чемпіонаті менше, ніж житомиряни, тоді як їхня атака є третьою найкращою після Шахтаря та Динамо.

У Кубку України шляхи Полісся та Кривбасу перетнуться вперше. Історія протистоянь цих команд поки що є дуже небагатою. Статистика за підсумками трьох попередніх зустрічей у всіх турнірах рівна — по одній перемозі кожного з клубів та один нічийний результат (різниця забитих-пропущених — 3:3).

Кривбас минулими вихідними зустрівся з ЛНЗ у Кривому Розі. Колективу Юрія Вернидуба вдалося здобути три очки, тричі уразивши ворота свого суперника. Гості ж відповіли лише одним результативним ударом. Так криворізький клуб перервав серію з трьох матчів без перемог на власному полі, уперше за сезон забивши вдома більше, ніж один гол.

За підсумками десяти зіграних поєдинків чемпіонату України Кривбас іде п'ятим у турнірній таблиці, маючи 17 очок. Звернути увагу варто на певні атакувальні негаразди криворізького клубу, адже менше, ніж він, забили лише чотири команди, які перебувають у зоні вильоту/плей-оф за виживання та Чорноморець.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес, Мельниченко, Лєднєв — Гуцуляк, Ернандес, Назаренко

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Задерака, Ілич, Твердохліб, Микитишин — Ндомбазі

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