Україна

Команда Олега Шандрука продовжить свій шлях у Кубку України.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України рівненський Верес зустрівся на стадіоні Авангард із київською Оболонню.

Рахунок у матчі було відкрито на 54-ій хвилині завдяки реалізованому пенальті у виконанні Олега Слободяна, проте у підсумку рівненській команді вдалося за кілька хвилин повернути паритет на табло завдяки зусиллям Руслана Степанюка.

В основний час визначити сильнішого обом колективам не вдалося, тому володаря путівки до чвертьфіналу Кубка України визначали овертайми. Так, на 92-ій хвилині Луан Кампос вивів Верес уперед та вибив Оболонь з розіграшу турніру.

Верес — Оболонь 2:1

Голи: Степанюк 58, Луан 92 — Слободян, 54 (пен.)

Верес: Кожухар – Куція (Протасевич 103), Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Нонго (Луан 62), Кльоц, Кучеров, Дахновський (Шарай 75) – Степанюк (Годя 62), Гайдучик (Мрвальєвич 62)

Оболонь: Федорівський – Осман (Стасюк 80), Дубко, Карась, Лук’янчук – Слободян (Грисьо 72), Курко, Груша (Черненко 72) – Блізніченко (Суханов 80), Теслюк (Бичек 98), Чернов (Мединський 60)

Попередження: Дахновський 38, Вовченко 75, Кльоц 115 — Лук'янчук 28, 65, Чернов 79, Блізніченко 80, Шищенко 109, Курко 110, Дубко 114

Вилучення: Лук'янчук, 65