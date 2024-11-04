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Оболонь — Верес 0:0

Оболонь: Федорівський — Грисьо (Блізніченко, 32), Приймак, Карась, Стасюк — Курко (Вітенчук, 65) — Мединський, Черненко, Слободян (Бичек, 65), Груша — Суханов (Теслюк, 81).

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Яго (Кльоц, 72) — Шарай (Годя, 64), Луан (Нонго, 89) — Степанюк (Дахновський, 65), Мрвальєвич (Гайдучик, 65).

Попередження: Суханов, Мединський — Шевченко, Шарай, Дахновський, Куція