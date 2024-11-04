Україна
04 листопада 2024, 14:59
Оболонь та Верес голів не забивали
Напруга після баталії в Кубку України залишилась і в матчі УПЛ, але результативного футболу ми не побачили.
Оболонь — Верес, фото НК Верес
04 листопада 2024, 14:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Верес 0:0
Оболонь: Федорівський — Грисьо (Блізніченко, 32), Приймак, Карась, Стасюк — Курко (Вітенчук, 65) — Мединський, Черненко, Слободян (Бичек, 65), Груша — Суханов (Теслюк, 81).
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Яго (Кльоц, 72) — Шарай (Годя, 64), Луан (Нонго, 89) — Степанюк (Дахновський, 65), Мрвальєвич (Гайдучик, 65).
Попередження: Суханов, Мединський — Шевченко, Шарай, Дахновський, Куція