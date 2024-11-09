Україна

Колектив Сергія Шищенка завершив свою невдалу осінню серію.

Події в рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги розгортались поступово й суботня частина починалась із протистояння в Черкасах, де місцевий ЛНЗ віднедавна в першу чергу демонструє всім гостям оновлений газон Центрального стадіону, бо на старому вже на початку осені грати було не надто комфортно. Проте скільки там тих гостей у команди Андреса Карраско було?

Спочатку до "бузкових" завітав аутсайдер петровський Інгулець без перемог на рахунку (2:0), а після цього ЛНЗ приймав другу команду з кінця турнірної таблиці з усього на одну звитягу більше за "козаків" — київську Оболонь. При цьому всі очікували на результативний футбол, бо й господарі вже давно не тішили власну публіку великою кількістю голів, хоча самі пропускали чимало, але в цьому плані "бузковим" було дуже далеко до "пивоварів" з їхніми понад два пропущених за гру в середньому.

Перший тайм цього протистояння вийшов трохи контраверсійним. ЛНЗ тримав м’яч, малював якісь розіграші біля чужого штрафного, робив акцент на фланги під час передач на завершення, але от саме завершення й не вистачало атакам Карраско.

Натомість, у Оболоні й позиційних атак, за великим рахунком не було, але тричі Кучеренко був змушений витягувати з-під поперечини дуже складні м’ячі після ударів Черненка, а також рятувати від пострілу Груші в центру штрафного посеред тайму. Як бачимо, суто володіння нічого не вирішує.

У другому таймі ситуація змін не зазнала жодним чином — ЛНЗ продовжував тримати м’яч. Але починаючи від 52 хвилини кожна невдала дія команди Карраско попереду вже була для неї марною втратою часу. Бо тоді Кучеренко припустився найбільшої своєї хиби в цій грі — перевів простріл Груші з правого флангу у воротарському точно під удар у порожні ворота для Слободяна.

Оскільки нічого, окрім стану рахунку на табло, цей епізод не змінив у нашій грі, то "пивоварам" нічого не вартувало продовжувати грати в свій футбол, а ЛНЗ — у свій. Щоправда, у останніх він був узагалі непродуктивним. Лише один якісний момент, і знову той-самий Ейнел став його автором, коли на 78 хвилині завершив діагональ Яшарі на лівий фланг атаки ударом над воротарем у ближній, але до цього підіграв собі рукою, тож VAR не залишив "бузковим" шансів на нічию.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в полтавської Ворскли, тоді як київська Оболонь прийматиме криворізький Кривбас.ЛНЗ —0:1Слободян, 52Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Нонікашвілі, Тілль (Наумець, 77) — Молло (Халайла, 77), Момо, Топалов (Ейнел, 60).Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Осман (Грисьо, 83)— Вітенчук — Груша (Бичек, 57), Черненко, Слободян (Мороз, 64), Блізніченко (Теслюк, 64) — Суханов (Тарануха, 64).Попередження: Кучеренко — Мороз