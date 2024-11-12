Україна

Український плеймейкер переміг у голосуванні серед уболівальників.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков був визнаний найкращим гравцем своєї команди за підсумками жовтня. Про це повідомляє пресслужба "гірників".

22-річний український плеймейкер переміг у голосуванні серед уболівальників, набравши 49,3% голосів.

Зазначається, що Судакову, який у шести матчах минулого місяця забив чотири голи та віддав один асист, вдалося випередити в опитуванні голкіпера Дмитра Різника, півзахисника Артема Бондаренка та вінгера Егіналду.

У поточному сезоні Сергій Судаков провів у футболці Шахтаря 17 поєдинків, в яких він забив вісім голів та віддав три результативні передачі.