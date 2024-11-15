Україна

Кріс ван дер Верден, асистент Маріно Пушича, дав коментар у свій 52-ий день народження.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА на донецький Шахтар чекає виїзна зустріч із нідерландським ПСВ.

Асистент головного тренер "гірників" Кріс ван дер Верден, якому 15 листопада виповнилося 52 роки, поділився враженнями від роботи у тренерському штабі Шахтаря, а также висловився про ПСВ, в системі якого він пропрацював багато років.

"Цей рік роботи в Шахтарі став для мене дуже хорошим досвідом, тому що я працюю в клубі з чудовим колективом, з яким мені подобається взаємодіяти щодня. Також дуже приємно робити одну справу з такими доброзичливими й відданими людьми, які працюють у клубі. Я дуже поважаю всіх гравців за те, що вони можуть виступати в цих складних обставинах у такий важкий період. Усі вони – величезні професіонали. Найбільше запам’яталися емоції від здобутого нами золотого дубля – перемог у чемпіонаті й Кубку. Щодо України, то вона справила на мене чудове враження, хоча зараз для країни важкий час. Я помітив, що в Україні люди дуже доброзичливі та привітні. Я сподіваюся, що війна закінчиться дуже скоро.

Майбутня зустріч із ПСВ? Так, це особливий матч для мене, адже я працював у ПСВ 18 років: спочатку як гравець, а потім як тренер. Буде чудово зустрітися з багатьма людьми, які все ще працюють у клубі.

Так, я дуже хвилююся, тому що вболівальники та люди довкола мене думають, що мають шанс виграти, але ми збираємося довести, що вони помиляються! Та якщо ми здобудемо перемогу, я не впевнений, що моя родина і друзі спілкуватимуться зі мною після гри", — цитує слова ван дер Вердена офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч ПСВ — Шахтар відбудеться 27 листопада на стадіоні Філіпсу Ейндговені.