Україна

Команди не виявили сильнішого в товариському матчі.

Під час перерви на матчі національних команд у рамках контрольного поєдинку у Львові зустрілися Шахтар і Нива (Тернопіль).

Колектив Маріно Пушича тричі уразив ворота представника Першої ліги протягом першого тайму. Однак, втримати цю значну перевагу "гірникам" не вдалося. Врятуватися від поразки команді Юрія Вірта допоміг, зокрема, дубль Богдана Козака, який вийшов на поле з лави запасних.

Шахтар — Нива (Тернопіль) 3:3

Голи: Невертон, 22, Франьїч, 28, Швед, 39 — Козак, 50, 89, Посєвкін, 62

Шахтар (стартовий склад): Фесюн, Марлон, Назарина, Франьїч, Фарина, Степаненко, Бондаренко, Педріньйо, Егіналду, Невертон, Сікан;

Запасні: Пузанков, Твардовський, Гарабажій, Дрозд, Швед, Кевін.

Нива (стартовий склад): Ольховий, Мудрий, Бац, Зінь, Бей, Давидов, Кухарук, Дорошенко, Сидун, Галадей, Різник;

Запасні: Жупанський, Ріпак, Герега, Вишинський, Посєвкін, Мендрук, Голуб, Козак, Напуда.

Вилучення: Мудрий, 52 (друге попередження, продовжили гру 11х11).

Нагадаємо, що в суботу, 23 листопада, Шахтар гостюватиме в Інгульця в 14-му турі УПЛ.