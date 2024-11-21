Україна

Форвард Полісся розповів про стан власного здоров’я.

Напередодні повернення української Прем’єр-ліги після листопадової міжнародної перерви конголезький нападник житомирського Полісся Бені Макуана дав інтерв’ю клубним ЗМІ, у якому розповів про свої кондиції на тлі відновлення від чергової травми.

"Я дуже задоволений, що можу повернутись до тренувань з командою. У мене були три важкі тижні, але зараз я почуваюсь дуже добре.

Тренувався сам, бо в останньому матчі з Вересом потягнув задню поверхню стегна, тому відновлювався з тренером з фізичної підготовки. Тренер контролював мій стан, моє дихання, щоб все було нормально. Я дуже радий повернутись до тренувань з командою.

Зараз усе залежить від мого фізичного стану та рішень тренера. Наразі я можу грати 10-15 хвилин. Трохи пізніше 45, а може й 90, побачимо як воно буде далі", — заявив конголезький виконавець.

Наступний матч житомирське Полісся проведе вдома проти луганської Зорі 25 листопада.