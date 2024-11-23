Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 23 листопада, розпочавшись о 15:30.

У рамках 14-го туру полтавська Ворскла прийматиме черкаський ЛНЗ.

Ворскла — ЛНЗ

Субота, 23 листопада, 13:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

12 повних днів паузи на збірні – чудова можливість “перезавантажити” налаштування команди. І Ворскла, і ЛНЗ йшли на перерву в настрої, коли “перезавантаження” було потрібне.

Ворсклі, звичайно, потрібно була більше. Ми любимо говорити про тренерів як про ходячi методики з набором принципів, але Юрію Максимову, в принципі, було ніколи ставити свій футбол після призначення в клуб наприкінці жовтня. Спочатку навіть дві гри на тиждень проводили, що просто вбивчо для тієї “глибини” складу, що є у Ворскли. І це важливiше, ніж будь-яка стратегія.

Ці два тижні, під час яких Ворсклу майже ніхто не залишав – прямо скажемо, не ті часи, щоб гравці полтавського клубу були нарозхват у збірних – мали послужити для Юрія Вільовича справжнім початком великого шляху.

Він уже показав, чого можна від нього чекати: два форварди, схема в чотири захисники, активні підключення крайніх захисників уперед – але це багато в чому перекреслюється слабкою грою біля своїх воріт. Вона в перший місяць була настільки авантюрною, що гравці не встигли звикнути до вимог нового тренера. Ісенко без допомоги рук відбивав удар за межами штрафного майданчика – і, нехай навіть Ворскла в тому конкретному випадку не пропустила, це точно не та гра, яку вимагав Максимов.

ЛНЗ теж потрібне оновлення. Програти Оболоні будь-якій команді, яка займає один із перших 13 рядків поточного чемпіонату, має бути соромно. ЛНЗ слабко грає в обороні: у свій час хоча б удома перемоги штампував (а на виїзді дарував вікторію сумської Вікторії), але аутсайдеру, як бачимо, програв удома. Також буде цікаво подивитись, що за ці два тижні вигадав Карраско. При цьому зазначимо, що на одного з лідерів він не міг розраховувати: Мухаррем Яшарі зіграв та забив переможний гол у матчі Косова та Литви.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Гостьова гольова клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 5 матчів — 6 голів.

ЛНЗ на полях суперників пропускає голи впродовж рекордних для клубу 12-ти ігор — 18 голів.

Ворскла не забиває домашніх голів в Чемпіонаті впродовж 201 хвилини.

Безнічийна виїзна серія ЛНЗ триває в УПЛ 3 гри (перемога та 2 поразки) і до повторення клубного рекорду ще одна гра.

Юрій Максимов біля керма різних клубів може здобути 90-ту перемогу у всіх турнірах.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко,15-й — Олександр Скляр (обидва — Ворскла), 10-й — Ілля Путря (ЛНЗ).

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