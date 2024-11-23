Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу тринадцятого туру УПЛ, який пройде 23 листопада та розпочнеться о 18:00.

У чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють донецький Шахтар та петровський Інгулець.

Шахтар — Інгулець

Субота, 23 листопада, 18:00, стадіон Арена Львів, Львів. Арбітр зустрічі — Олександр Кальонов (Львів)

Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ.

Посеред наступного тижня в команди Маріно Пушича буде надзвичайно важлива гра в Лізі чемпіонів УЄФА проти нідерландського ПСВ, тому "гірники", очевидно, хотіли б думати виключно про неї. Однак національна першість нікуди не поділась, і справи в чемпіонаті в чинного чемпіона країни йдуть явно не так, як йому б того хотілось.

На листопадову міжнародну перерву Шахтар відходив із перемогою над луганською Зорею (3:1), перед якою був також непростий успіх у грі проти Янг Бойз (2:1), а до того команда Пушича важко здолала Чорноморець (2:1) і тих самих "мужиків", але вже в кубковій грі (1:0). До цього в "гірників" було не менш важке Класичне проти Динамо (1:1), складний виїзд на Емірейтс (0:1), а також у гості до Колосу (1:0). Загалом слово "складно" — це влучне визначення для останнього місяця для донеччан.

Як і для всього сезону у їхньому виконанні загалом, бо нікуди ще не поділись шість очок відставання від київського Динамо та Олександрії, і допоки ці дві команди не влаштують поміж собою "чемпіонську" двоматчеву зарубу в грудні, сподівань на те, що Шахтар зможе до них наблизитись, відверто небагато.

Утім, цього разу "гірникам" буде протистояти команда, для якої вагони Укрзалізниці в першому колі стали другою тренувальною базою. На своєму стадіоні Інгулець так і не проведе жодного матчу з перших п’ятнадцяти, хоча ця гра й мала б стати для "козаків" домашньою, відповідно до початкового розкладу. І Шахтар відповідно мав би їхати до центральної частини країни, а потім повертатись назад для проходження західного кордону, і так по колу аж до самої зимової павзи…

Проте в контексті міжнародної перерви логістичне питання вже не настільки має турбувати команди. Особливо це важливо в плані самопочуття колективу Василя Кобіна, який ще жодного разу не перемагав у цьому сезоні. А те, що сам головний тренер, колишній гравець Шахтаря, до речі, не вигравав у жодній гостьовій грі в рамках УПЛ у принципі, то вже знає вся країна. Невже Інгулець та особисто Кобіна очікуватиме чергове продовження невдалої серії?

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педрійньо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Інгулець: Паламарчук — Білоцерковець, Вілівальд, Шершень, Малиш, Мисик — П’ятов, Волохатий, Сад — Могильний — Кисленко.

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались 7 разів — 7 перемог Шахтаря. Різниця голів — 16:1. Найбільша перемога "гірників" — 4:0 (2019).