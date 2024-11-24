Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу тринадцятого туру УПЛ, який пройде 24 листопада та розпочнеться о 13:00.

У чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють київська Оболонь та криворізький Кривбас.

Оболонь — Кривбас

Неділя, 24 листопада, 13:00, стадіон Оболонь Арена, Київ. Арбітр зустрічі — Дмитро Панчишин (Харків)

Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ.

Недільна частина протистоянь почнеться з матчу на Оболонь Арені, до якого, напевно, буде прикуто небагато уваги наших глядачів. А даремно, адже Оболонь та Кривбас на своєму сучасному етапі історії просто не вміють грати жодні інші поєдинки, окрім як напружені. Так, із критично малою кількістю голів, проте завжди команди до останнього чіпляються за результат.

І насправді й цього разу він обом їм дуже потрібен. Кожному — для виконання власних завдань. "Пивовари" від самого початку міцно загрузли в зоні вильоту, і ситуація лише трохи для них стала кращою після вольового рішення щодо зміни головного тренера. Однак Сергій Шищенко далеко від Валерія Іващенка не пішов — передостання сходинка, це все, на що може розраховувати команда лише з двома перемогами в поточній кампанії. Нижче тільки Інгулець.

У Кривбасу тим часом ситуація в плані кількості здобутих залікових балів значно краща за суперників, проте все одного цього результату недостатньо, аби задовільнити вимоги амбітного колективу. Усе більше стає схожою на примарну ситуація для команд, які перебувають поза межами трійки провідних колективів країни в плані боротьби за єврокубки, і навіть від Шахтаря колектив Юрія Вернидуба вже відстає на десять очок, із урахуванням того, що "гірники" вже свій матч зіграли, а також мають на одну гру більше. Власне, саме дуель проти Шахтаря та Кривбасу є одним із тих матчів, які "червоно-білі" не провели в заплановані строки.

Перспективи що в тих, що в тих виглядають доволі неоднозначно. Але ключова проблема в обох клубів — результативність. І якщо Кривбас хоча б намагається компенсувати малу кількість забитих м’ячів незначною кількістю пропущених, то Оболонь безпосередньо конкурує з Інгульцем ще й у цьому плані. 26 голів отримати у власні ворота за 13 ігор — це дійсно багато. Чи вплине це на результативність очного протистояння проти Кривбасу? Напевно, це й буде основною інтригою гри.

Орієнтовні склади

Оболонь: Федорівський — Мединський, Приймак, Карась, Осман — Вітенчук — Блізніченко, Черненко, Груша, Суханов — Тарануха

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Кузик — Хомченовський — Микитишин, Ілич, Твердохліб, Задерака — Соса.

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались 3 рази — 1 перемога Кривбасу, 2 нічиї. Різниця голів — 0:1.