Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу тринадцятого туру УПЛ, який пройде 25 листопада та розпочнеться о 18:00.

У чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють житомирське Полісся та луганська Зоря.

Полісся — Зоря

Неділя, 25 листопада, 18:00, стадіон Центральний, Житомир. Арбітр зустрічі — Олексій Деревинський (Київ)

Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ.

Після того, як Олександрія напередодні втратила очки в гостях у рівненського Вересу (1:1), у команди Руслана Ротаня міг би бути додатковий головний біль надвечір у понеділок. Але це тільки за умови, якщо б житомирське Полісся не випало в із чемпіонських перегонів за підсумком серії невдалих результатів минулого клубного футбольного місяця. Так, поява в збірній України Олександра Назаренка та Олексія Гуцуляка супроводжувалась для колективу Імада Ашура геть невтішними виступами в чемпіонаті.

"Вовки" не перемагають уже чотири гри поспіль, дві з яких програли прямим конкурентам — "поліграфам" (0:1) та київському Динамо (1:2). Як наслідок, між ними й конкурентами утворилась прірва в 13 очок, і навіть до донецького Шахтаря на відстані сімох балів житомирянам ще треба примудритись дотягнутись за відповідних умов.

Але в кожної команди був час для того, аби перевести подих останніх два тижні. Хто й яким чином ним скористався — ми вже побачили в сімох попередніх матчах цього туру й тектонічних зсувів у таблиці за їхнім підсумком зазначено не було. Невже це означає, що й Полісся може довести свою серію до абсурдної тривалості, виходячи з того, де команда Ашура була ще кілька на початку жовтня?

А, можливо, це й є той самий період турбулентності, про який розповідав сам тренер у своїх довжелезних інтерв’ю? У будь-якому випадку, Полісся не перше має подібну негативну серію в нашому чемпіонаті, і точно не останнє. Наступному супернику "вовків", луганській Зорі, теж є, про що розповісти в цьому плані.

Єдина характеристика, яка добре змальовує сучасну команду Младена Бартуловича — вона відмовляється грати внічию із своїми суперниками. Для глядачів це "плюс", для самих "мужиків" — мінус, бо більшу частину своїх матчів вони таким чином програли. Жовтень та початок листопаду для Зорі був дуже складним — лише одна перемога, та й та над Лівим Берегом (2:0), тоді як решта матчів завершувалась виключно поразками, включно з вильотом із Кубка України від Шахтаря (0:1).

Із іншого боку, непоступливість — це теж гарна риса луганців, яка ще стане їм у нагоді, і в матчі проти такого суперника, як Полісся, саме вона й гратиме вирішальну роль. Пригадуємо, як утрачали очки на своєму полі в останні рази футболісти Ашура — приїхав ЛНЗ, поборовся, нічия (1:1), Лівий Берег, те саме, нічия (0:0), Колос, знову те саме, і наслідок той самий (1:1). Відповідно й Зорі з її в’язким футболом буде, за на кого орієнтуватись. Тим паче цим суперникам, окрім "лелек", луганці вже програвали.

Орієнтовні склади

Полісся: Волинець — Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Смоляков — Бабенко, Мельниченко, Леднєв — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко.

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Яцик, Башич — Слесар, Волошин, Горбач — Будківський.

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались 12 разів — дві перемоги Полісся, п’ять нічиїх та п’ять перемог Зорі. Різниця голів — 11:19. Найбільші перемога "вовків" — 1:0 (2023), 2:1 (1996), Зорі — 5:0 (2004).