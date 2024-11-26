Україна

Коментар тренера після матчу УПЛ.

Тренер луганської Зорі Младен Бартуловіч висловився про нічию з Поліссям в матчі УПЛ.



"Важко увійшли в гру. Складний перший тайм для нас. Мало що виходило. Але другий тайм нам в плюс. Гарно розпочали другу половину. Почали створювати моменти. Треба було забивати і зробили це.

Контролювали зустріч, але необовʼязкове вилучення Романа Вантуха змінило малюнок матчу.

Довелося грати в обороні. Перший раз в цьому сезоні зіграли в нічию. Враховуючи те, як складалась гра, для нас ця нічия в плюс.

Про що йшла мова в перерві? Була серйозна розмова. Треба було дати струс хлопцям, вказати на помилки. Після цього стали діяти сміливіше, агресивніше. Те, що й було потрібно.

Чим можна пояснити такий складний для нас початок матчу? Великий вплив мав результат сьогодні та наше турнірне положення. Можливо саме тому, через цей тиск, десь ну дуже обережно ми почали. Грали на перемогу. Робили все, щоб виграти, але зіграли внічию.

Безумовно, хочу сказати своїй команді велике дякую за самовіддачу та характер", — сказав Бартулович.