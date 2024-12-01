Україна

Український вінгер відзначився у рамках 15-го туру УПЛ.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос зустрівся на власному полі з київським Динамо.

Незважаючи на те, що столичному колективу вдалося швидко відкрити рахунок завдяки Володимиру Бражку, вже на 33-й хвилині господарі повернули паритет на табло, коли Даниїл Алефіренко з передачі Болівара перед штрафним пробив у Михавка, а від того м'яч полетів у лівий кут.

Для 24-річного Алефіренка цей гол у ворота "біло-синії" став дебютним за Колос, до якого український вінгер приєднався наприкінці червня 2024 року.



Всього Даниїл Алефіренко провів за ковалівський клуб 12 матчів у поточному сезоні, в яких він також відзначився одним асистом.