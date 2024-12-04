Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті України, який відбудеться 4 грудня, розпочавшись о 18:00.

У першому турі української Прем'єр-ліги-2024/25 Рух прийматиме Полісся.

РУХ — ПОЛІССЯ

СЕРЕДА, 4 ГРУДНЯ, 18:00. “АРЕНА ЛЬВІВ”, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Полісся в останніх шести турах набрало три очки – менше лише у Чорноморця. Не таких, м'яко кажучи, на результати чекав від своїх хлопців Буткевич, коли комплектував Полісся гравцями рівня збірної України – і взагалі, платив за сімох різних футболістів гроші (захмарна розкіш за нинішніх часів). Але що маємо, то маємо: навіть чудове трансферне влучення з Гуцуляком не рятує житомирців від похмурої серії.

Хмари над Ашуром згущуються та згущуються. Полісся виходило до вищої ліги разом із ЛНЗ – і станом наразі команди переживають схожі проблеми (тільки у Житомира, звичайно, масштаб більший). Обидва клуби поставили на системних тренерів, які хочуть побудувати футбол екстра-класу – явно з прицілом якщо не на Барселону, то на Ліверпуль, Баварію, etc. Але такий футбол зі складом не те що Полісся чи ЛНЗ, а й зі складом Шахтаря не збудуєш – де Дзербі в Україні, загалом, провалився саме тому.

Полісся ловлять на слабкій грі в обороні – незважаючи навіть на те, що матеріал у Ашура дуже гідний. Кривбас, наприклад, два голи із трьох у попередньому турі провів після стандартів. Імад, все ж таки, насамперед тренер-початківець, і тільки крім цього тренер другої-третьої команди України за ресурсами. Він навчається на ходу – але це навчання, звичайно, дорого коштує Поліссю.

Рух, між іншим, сам у останніх 10 іграх здобув одну перемогу над Лівим Берегом – але зараз критикувати львів'ян просто незручно. Буквально минулого туру Рух зміг красиво перевернути хід матчу, відігратися і здобути нічию в грі з Шахтарем.

При цьому паралелі між цією та майбутньою іграми простежуються без проблем. Полісся виглядає саме “Шахтарем на мінімалках”: командою, яка прагне домінувати на всіх ділянках поля, але, м'яко кажучи, не завжди цього досягає. Рух добре пресингує, у цій команді, незважаючи на молодість, більша частина гравців чудово знає один одного – і впоратися з Гуцуляком ця команда має не менше шансів, ніж з Кевіном.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Рух може здобути 20-ту домашню перемогу в УПЛ.

Полісся може здобути 10-ту гостьову перемогу в рамках Чемпіонату.

Безнічийний клубний рекордний гостьовий серіал Полісся в УПЛ триває 6 ігор: 3 перемоги та 3 поразки.

Безвиграшний серіал Полісся в УПЛ триває 6 ігор: 3 нічиї та 3 поразки.

Гравці Руху з 15 вересня більше одного гола за матч в Чемпіонаті не забивають.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Назаренко (Полісся), 10-й — Ярослав Карабін (Рух).

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