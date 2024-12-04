Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1-го туру чемпіонату України, який відбудеться 4 грудня та розпочнеться о 15:30.

Олександрія в рамках 1-го туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Динамо.

Олександрiя — Динамо

Середа, 4 грудня, 15:30. Стадіон “Ніка”, Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Коли Динамо через завантаженість у кваліфікації ЛЧ просило перенести матч першого туру, воно навряд чи саме передбачало, що грати його доведеться з конкурентом за перше місце.

Олександрія за дуже багатьма показниками взагалі найкраща команда ліги. Вона грає стабільніше, у неї чіткіше виражений ігровий стиль, у неї здоровіша внутрішня конкуренція. Ось, до речі, у контексті гри з Динамо змушує задуматися, яка з команд має по-справжньому довгу лаву.

Минулого туру 19-річний Данило Ващенко вперше у сезоні, лише через дискваліфікацію Калюжного, розпочав матч чемпіонату з перших хвилин – і забив переможний гол. До цього Олександр Бєляєв по ходу сезону почав отримувати шанси – і вже у другій грі у “старті” забив єдиний гол у грі з Ворсклою. Козак зазвичай сидить на лавці, але проти Полісся виходив, навіть за словами Ротаня, саме через чинник колишнього гравця (він зовсім нещодавно грав за Полісся) – і дуже корисно себе проявив.

Нехай у Олександрії зовсім не зоряний, за іменами сьомий-восьмий у лізі склад, але навіть повні ноунейми приносять команді користь. Скажете, разово? Ну, Георгій Єрмаков стабільно добре грає вже половину сезону... І це великий контраст з Динамо, у якого гравці з ім'ям і статусом вже на лаву не всі поміщаються, але при цьому всі чудово розуміють, що, наприклад, Герреро замість Ваната – це ослаблення позиції форварда.

До речі про слова Ротаня. Руслан Петрович, дякую йому за це, відвертий на флеш-інтерв'ю – і він навіть не приховував, що гра з Чорноморцем була для його команди нескладною. Отримавши ще в першому таймі два (!) вилучення, одеський клуб перетворив гру проти себе на розминку. Протилежність цьому – важка, міцна гра з Колосом, яку Динамо не виграло і, звичайно, билося в тумані до кінця.

З іншого боку – ну хоч щось під гру з командою, яка явно слабша за клас, Шовковський придумати все-таки повинен? Усі 11 гравців, які вийдуть у старті в Олександрії – це гравці, які влітку не знадобилися Динамо, інакше вони зараз грали б за Динамо. Адже це не Шахтар і навіть не Полісся з Рухом, щоб всерйоз торгуватися за гравців – за останні десять років Олександрія нікого дорожче, ніж за 600 тисяч євро (В. Бондаренко в Шахтар), не продавала, і абсолютно будь-якого з цього складу Динамо (як і Шахтар) могло легко переманити. Боятися такого суперника має бути просто соромно.

А ще цікаво, що після сьогоднішньої гри ці команди знову зустрінуться на вихідних. Майже плей-офф, як у американських лігах! І тут треба пам'ятати, що для деяких гравців до дискваліфікації на другий матч приведе не лише червона, а й жовта картка. У Олександрії це Смирний, Динамо – Попов. Так, для динамівського захисника попередження виглядає набагато вірогіднішим...

ЦІКАВІ ФАКТИ:

980-й матч Динамо в Чемпіонаті України.

Олександрія може 110-й раз зіграти внічию в історії Чемпіонату.

Динамо може в гостях 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безпрограшна клубна рекордна серія Олександрії триває в УПЛ 19 ігор: 13 перемог та 6 нічиїх.

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 16 ігор: 13 перемог та 3 нічиї.

Пропускний серіал Динамо в Чемпіонаті триває 7 ігор — 8 голів.

65-й гол в УПЛ може забити Віталій Буяльський, 35-й — Олександр Караваєв, 15-й — Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо).

50-й матч в УПЛ може провести Артем Козак (Олександрія).

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