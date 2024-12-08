Україна

Останній матч неділі в УПЛ пройшов без голів.

Програму неділі 16-го туру УПЛ, так вже вийшло, закривали матчем Колос — Оболонь. Зустріч переривалась через повітряні тривоги, тому затягнулась майже до 21:00.

Спочатку Динамо втратило очки в грі проти місцевого Колосу (1:1), а тепер настала черга й Оболоні виправдати власні сили в грі на одній із найбільш "сухих" арен країни в матчі проти найменш результативної команди "елітної" першості.

При цьому "колоски" та "пивовари" були майже сусідами в турнірній таблиці, однак команда Олександра Поздєєва все ж таки мала певний гандикап перед зоною вильоту всього в одне очко й у цьому турі лише колектив Сергія Іващенка міг би хоч якось поставити під сумнів поточні позиції Колосу. Утім, що одні, що інші, як мінімум, два тижні поспіль не знали перемог, тож мали грати виключно заради трьох очок.

На жаль, матч затягнувся майже на п'ять з половиною годин, а глядачі так і не дочекались голів.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме в петровського Інгульця, тоді як київська Оболонь поїде в гості до львівського Руху.

Колос — Оболонь 0:0

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі (Бурда, 85), Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Алефіренко (Безбородько, 66), Каріока (Гагнідзе, 66), Велетень (Ільїн, 66) — Болівар Альварадо (Гусол, 66)

Оболонь: Федорівський — Карась (Грисьо, 79), Приймак, Дубко, Стасюк (Осман, 87) — Вітенчук — Бичек (Груша, 79), Тарануха (Теслюк, 87), Черненко, Блізніченко — Суханов (Курко, 68)

Попередження: Краснічі — Сухано