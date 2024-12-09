Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу шiстнадцятого туру УПЛ, який пройде 9 грудня та розпочнеться о 18:00.

У шiстнадцятому турі української Прем’єр-ліги між собою зіграють житомирське Полісся та львiвський Рух.

Полісся — Рух

Понеділок, 9 грудня, 18:00, стадіон Центральний, Житомир. Пряма трансляція на телеканалі УПЛ ТБ

Якщо Динамо та Олександрія наприкінці сезону грали за символічний титул переможця першої частини сезону, то Рух та Полісся начебто вирішили розіграти місце під зоною єврокубків. Команди і в минулому сезоні до останнього туру боролися за п'яте місце – але цього сезону, як кажуть, є нюанси.

По-перше, п'яте місце вже нiкуди не виводить. “Чудові” виступи в єврокубках всіх команд, назви яких починаються не на “Д” і не на “Ш”, цьому сприяли. Власне, саме Полісся не показало нічого такого, щоб продемонструвати: Україні потрібно більше місць у єврокубках. Виліт на першій же стадії від словенської Олімпії з двома поразками – не ті результати.

“По-друге” плавно походить з “по-перше”. Полісся не тільки в єврокубках, а в принципі грає набагато слабше, ніж можна чекати від команди з такими масштабними посиленнями. Гуцуляк та Назаренко чудові, але навіть, елементарно, класного форварда у команди немає. Оборона відверто слабка, малюнок гри посередній, “швидше переведи м'яч на фланг”.

Рух, безумовно, ще нижче, але він продає, а не купує. Як мінімум, розлучається з останніми легіонерами, випускає майже винятково молодь – і йде всього на два рядки нижче, а минулого тижня здобув із цим Поліссям нічию. З нього нижчий попит, Віталія Пономарьова лише хвалять, бо він розкриває вихованців львівського футболу – ну а на Ашура зростає та зростає тиск, бо дорогим та статусним складом він розпоряджається у кращому разі посередньо.

2024-й житомирці закінчують грою із Шахтарем. Безумовно, Полісся обіграло чемпіона у матчі першого кола, але розраховувати на дві перемоги за сезон із таким суперником дуже складно. Якщо не обіграти Рух, є ризик піти на перерву шостими-сьомими – величезний контраст порівняно з другим місцем, де Полісся закінчувало 2023-й. Ашуру треба терміново знаходити внутрішні ресурси, щоб здобути таку потрібну перемогу.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Рух проведе 60-й гостьовий матч в УПЛ.

Безпрограшний домашній клубний рекордний серіал Полісся в УПЛ триває 12 ігор: 6 перемог та 6 нічиїх.

Безвиграшна гостьова клубна рекордна серія Руху в УПЛ триває 7 ігор: 5 нічиїх та 2 поразки.

Безвиграшний серіал Полісся в УПЛ триває 7 ігор: 4 нічиї та 3 поразки.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 20-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту гостьову.

Гравці Руху з 15 вересня більше одного гола за матч в Чемпіонаті не забивають.

Полісся з початку Чемпіонату на своєму полі більше одного гола за матч не пропускає.

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