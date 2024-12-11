Україна

Колишній український форвард продемонстрував, що знаходиться на свободі.

Напередодні стало відомо про те, що поліція затримала та припинила діяльність злочинного угрупування, яке займалося організацією "договірних" матчів з кіберфутболу, кібербаскетболу, настільного тенісу, футболу та баскетболу.

Як повідомила НПУ у своє пресрелізі, деякими з учасників цього угрупування були спортсмени світового рівня, які використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації "договірних" матчів.

Один із затриманих був схожий на фото на колишнього форварда київського Динамо та збірної України Артема Мілевського, який вже встиг відреагувати на чутки щодо свого затримання, давши зрозуміти, що перебуває на свободі.

"В СІЗО, бл***. Ну клоуни, бл***. Що ще вигадаєте?" — опублікував Артем Мілевський в своєму Instagram.

Також ексфорвард збірної України опублікував "кружечок" у власному Telegram-каналі, давши короткий коментар із поясненням ситуації:

"Хлопці, усім привіт ще раз. Хочу сказати, що сиджу зараз на кухні, бл***, і тупо охує*** [шокований] з цих усіх рухів, що відбуваються навколо мене. Просто якийсь під**** [так називають росіян на фронті], бл***, вигадав якусь історію. Я вже не знаю, завтра вже, можливо, скажуть, що я вбивця, не знаю.

Відверто кажу, я зараз слів не підбираю, бо таку наглість та відповідальність десь брати, щоб таке говорити... Ну, я навіть не знаю як це описати. Короче кажучи, збираюся на день народження зараз, все окей. В СІЗО мене не взяли. На базі, бл***", — сказав Мілевський.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року у домі Артема Мілевського вже не вперше проводилися обшуки через підозри до колишнього спортсмена у здійсненні впливу на результати офіційних спортивних змагань, зокрема з кіберфутболу. Скоріш за все, фото й були зроблені в той день.