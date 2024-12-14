Україна

Відновлення триватиме дуже довго.

Для українського нападника Олександрії Артема Шулянського, який є вихованцем шкіл київських Динамо та Арсеналу, поточний сезон завершився на матчі п’ятого туру в гостях у київської Оболоні (0:0), коли 23-річний гравець зазнав важкої травми коліна.

Після цього минуло три місяці, і лише напередодні гравцю було зроблено операцію.

Як повідомили в клубі, втручання пройшло успішно, і тепер на Шулянського очікує тривалий період відновлення.

Очікується, що футболіст повернеться до гри не раніше, аніж за 8-9 місяців.

Таким чином другий сезон для Артема в Олександрії завершився на показнику в п’ять матчів та одній гольовій передачі.