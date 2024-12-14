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Керманич Руху прокоментував підготовку до Оболоні.

Львівський Рух у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

Напередодні гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував стан власної команди.

"Задоволені результатом попереднього матчу з Поліссям. Якщо поглянути на можливості житомирян, їхній склад, то ця команда повинна боротись за медалі чемпіонату. Щодо гри, то в нас не все виходило, є над чим працювати, але важливо, що Рух здобув перемогу.

Попереду в нас гра із Оболонню. Це складний суперник і результат нашого матчу в першому колі не відображає те, що було на полі. Здавалося б, що 4:0 — розгромний рахунок, утім це була важка для Руху гра.

Оболонь — конкурентна команда і нікому не легко з нею грати, тому ми готуємось до непростого матчу. Не думаю, що стиль киян сильно змінився з нашої останньої зустрічі. Це непоступлива, амбітна команда, яка здатна нав’язати багато боротьби на полі.

Наразі рано говорити про оцінку першої половини сезону у виконанні Руху. У нас залишився ще один матч у цьому році, після якого ми обговоримо та спокійно проаналізуємо всі моменти", — заявив український фахівець.

Матч Рух — Оболонь відбудеться 15 грудня, о 15:30.