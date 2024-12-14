Україна

Форвард Руху прокоментував підготовку до Оболоні.

Львівський Рух зіграє домашній матч проти київської Оболоні у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні гри нападник "жовто-чорних" Ігор Краснопір прокоментував стан власної команди.

"Раді, що здобули перемогу у складному попередньому матчі проти «Полісся». Навіть маючи кількісну перевагу нам було важко, але головне, що команда здобула потрібний для себе результат.

Я довго не забивав голи, тому радий, що зміг відзначитись у попередній грі. Для нападника це дуже важливо, і коли ти не забиваєш якийсь період, то починаєш втрачати впевненість у собі.

Сподіваюсь, що зможу забити і в наступному поєдинку, і в інших матчах у 2025 році та продовжу допомагати команді здобувати очки.

На початку сезону слідкував за результатами Оболоні. Кияни вже змінили головного тренера, тож у хлопців тепер нові вимоги, змінилась ігрова структура. Це бойова команда і важко з ними грати, адже вони будуть налаштовані забрати в нас очки.

Та Рух спробує зробити все від себе залежне, аби здобути перемогу в останній грі у цьому році", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Оболонь відбудеться 15 грудня, о 15:30.