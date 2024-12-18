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Півзахисник Кривбасу прокоментував першу частину сезону.

Напередодні півзахисник криворізького Кривбасу Юрій Вакулко в інтерв’ю клубним медіа підбив підсумку першої частини сезону для своєї команди.

"Зараз уже почуваю себе набагато краще, дякуючи нашим клубним лікарям та реабілітологам. За планом у мене було шість тижнів відновлення, проте вдалося повернутися до загальної групи через чотири. Це чудовий результат нашої спільної роботи.

Отримав травму під час матчу проти Руху. Коли я відчув біль у передній частині стегна, одразу зрозумів, що отримав серйозне пошкодження та буду відновлюватись десь чотири тижні.

Результати команді останнім часом дуже гарні, адже ми почали стабільно вигравати, зловили переможний фарт, якого нам не вистачало на початку сезону. Загалом, хлопці зігрались, тому команда у хорошій формі.

Універсалізм наших гравців — це дуже великий плюс як для тренера, так і для команди. Стиль українського футболу такий, що ти можеш опинитись у будь-якій частині поля під час матчу.

Я теж можу грати на різних позиціях. Наприклад, у центрі, або крайнього захисника. Якщо треба, зіграю і в центрі захисту.

Велика відповідальність — не тільки виводити команду на поле, а ще і бути лідером за межами футбольного поля, підтримувати та налаштовувати хлопців на гру.

У мене є тільки один план — бути з сім’єю, адже я не бачив свою родину вже три місяці. Зустрінемось із ними, а далі будемо вже разом планувати відпустку.

Я хотів би подякувати нашим уболівальникам за їх неймовірну підтримку. Сподіваюсь, уболівальники будуть завжди нас підтримувати, як після перемог, так і після не дуже вдалих ігор", — заявив український виконавець.

Кривбас завершив першу частину сезону на четвертому місці з 31 очками за 16 матчів.