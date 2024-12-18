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Очільник київського колективу прокоментував дебютне півріччя команди в УПЛ.

Київський Лівий Берег у цьому сезоні вперше бере участь у змаганнях на рівні української Прем’єр-ліги, і завершив 2024 календарний рік для себе перемогою на виїзді над полтавською Ворсклою (1:0).

Після тієї гри президент "лелек" Микола Лавренко розповів про свої враження від виступів команди за цей період.

"Коли їхали до Полтави, то не знали, які нас очікуватимуть погодні умови. Але перед матчем команда була в піднесеному настрої після останньої впевненої перемоги на домашній арені. Тож хлопці були готові до гри. Розуміли, що Ворскла — це сильна команда, також пам’ятали про поразку 0:3 в першому колі.

Тож для нас будь-який позитивний результат наприкінці року важливий. Команда отримує багато коментарів від фахівців та журналістів. Відзначають, що Лівий Берег грає в зовсім інший футбол, грає від оборони, десь шукає себе.

Це дійсно так, але коли УПЛ оголосила про Турнір чотирьох я сказав футболістам, що у їхньому житті більше може не бути шансу зіграти в УПЛ. І вони виграли цей турнір.

Я сказав гравцям, що вони гратимуть щонайменше перше коло, після чого й визначиться, наскільки кожен зможе проявити себе на такому високому рівні. Зараз я подякував команді за те, що є багато футболістів, які спромоглись знайти себе, показали характер і волю. Щоправда сьогодні погодні умови не дозволяли ні Полтаві, ні Лівому Берегу проявити свою майстерність.

Щодо ротації складу в другій частині сезону, то ми проаналізували цю частину сезону. Тож у Лівому Березі будуть значні зміни, усі їх побачать вже на початку наступного року. Ми розуміємо, де в нас є проблеми, тож для нас зараз завдання — допомогти адаптувати нових гравців та фахівців, які піднімуть рівень команди.

Сьогодні всі хочуть бачити атакувальний організований та яскравий футбол. Але треба розуміти , що перехід від Першої ліги до Прем’єр-ліги — дуже складний, і потрібен час для адаптації. Тож осіння частина сезону — час іспиту для всієї команди.

Тож я хотів би подякувати всім хлопцям. Подякувати всім захисникам і захисницям, без яких неможливим був би футбол і, узагалі, мирне життя", — заявив український функціонер.

Лівий Берег посідає тринадцяту сходину із 16 балами в активі за 17 ігор.