Лівий захисник Андрій Цуріков оновив свою угоду з Колосом, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Новий контракт із 32-річним українцем розраховано до кінця червня 2026 року.

У ході поточної кампанії Цуріков узяв участь у 17 матчах Колоса в усіх турнірах, відзначившись двома голами та одним асистом.

Клуб із Ковалівки Андрій представляє з липня 2023 року, відколи на правах вільного агента залишив Олександрію.