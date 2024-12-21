У клубі з Ковалівки розраховують на свого досвідченого виконавця.
Андрій Цуріков, фото Колос
21 грудня 2024, 15:02
Лівий захисник Андрій Цуріков оновив свою угоду з Колосом, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
Новий контракт із 32-річним українцем розраховано до кінця червня 2026 року.
У ході поточної кампанії Цуріков узяв участь у 17 матчах Колоса в усіх турнірах, відзначившись двома голами та одним асистом.
Клуб із Ковалівки Андрій представляє з липня 2023 року, відколи на правах вільного агента залишив Олександрію.