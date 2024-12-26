Лідирує в рейтингу Барселона, яка випереджає Ліон та Челсі.
ФК Ворскла
26 грудня 2024, 00:36
УЄФА представив оновлену версію топ-100 клубного рейтингу серед жінок.
До цього числа потрапили одразу чотири представники України – Ворскла, Металіст 1925, Колос та Кривбас.
Лідирує в рейтингу Барселона, яка випереджає Ліон та Челсі.
Жіночий клубний рейтинг УЄФА:
1. Барселона (Іспанія) — 126,599
2. Ліон (Франція) — 110,199
3. Челсі (Англія) — 102,833
4. Баварія (Німеччина) — 88,266
5. ПСЖ (Франція) — 82,199
6. Вольфсбург (Німеччина) — 81,266
7. Арсенал (Англія) — 59,833
8. Реал (Іспанія) — 53,599
9. Манчестер Сіті (Англія) — 47,833
10. Ювентус (Італія) — 46,600
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26. Ворскла (Україна) — 17,800
53. Металіст 1925 (Україна) — 10,800
87. Колос (Україна) — 4,800
88. Кривбас (Україна) — 4,800
Нагадаємо, цього сезону дві команди представляли Україну в жіночій Лізі чемпіонів, але обидві вилетіли на стадії кваліфікації.