Україна

Лідирує в рейтингу Барселона, яка випереджає Ліон та Челсі.

УЄФА представив оновлену версію топ-100 клубного рейтингу серед жінок.

До цього числа потрапили одразу чотири представники України – Ворскла, Металіст 1925, Колос та Кривбас.

Лідирує в рейтингу Барселона, яка випереджає Ліон та Челсі.

Жіночий клубний рейтинг УЄФА:

1. Барселона (Іспанія) — 126,599

2. Ліон (Франція) — 110,199

3. Челсі (Англія) — 102,833

4. Баварія (Німеччина) — 88,266

5. ПСЖ (Франція) — 82,199

6. Вольфсбург (Німеччина) — 81,266

7. Арсенал (Англія) — 59,833

8. Реал (Іспанія) — 53,599

9. Манчестер Сіті (Англія) — 47,833

10. Ювентус (Італія) — 46,600

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26. Ворскла (Україна) — 17,800

53. Металіст 1925 (Україна) — 10,800

87. Колос (Україна) — 4,800

88. Кривбас (Україна) — 4,800

Нагадаємо, цього сезону дві команди представляли Україну в жіночій Лізі чемпіонів, але обидві вилетіли на стадії кваліфікації.