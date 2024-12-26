Україна

Півзахисник Кривбасу розповів про враження від гри за "дорослу" команду.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб цього сезону ризикнув із дебютом 18-річного українського півзахисника Ярослава Шевченка, і цей ризик себе повністю виправдав.

Юний футболіст відіграв у чотирьох заключних матчах "червоно-білих" у 2024 році загалом понад 185 хвилин, після чого поділився враженням від початку виступів на "дорослому" рівні.

"Без сумнівів, одразу відчув різницю в рівні гри, адже ритм та високі швидкості на полі змушують тебе виходити на цей новий рівень. Хлопці першої команди грають на більш високому рівні, аніж юнацька першість.

Найбільше запам’ятався мій перший поєдинок проти Оболоні, адже це моє дебютне протистояння в УПЛ у основному складі. Я пам’ятаю всі деталі цієї гри, свої емоції та переживання. До того ж, тоді мені пощастило віддати гольову передачу. Також не можу не виділити матч проти ще одного нашого принципового суперника — Полісся.

Я починав свою кар’єру в МФК Кремінь. Також грав в футбольних клубах Іспанії та Польщі. Один сезон — у Шахтарі. Мій тато відвів мене на перше тренування, тому я завдячую йому, перш за все, за цей шлях. Мої перші тренери — Олександр Янковський і Олександр Зозуля. Мене вразила їхня професійна робота. Через це я й обрав футбольний напрямок.

Коли я грав у чемпіонаті ДЮФЛ на нашому шляху було багато перепон: спочатку COVID, потім — повномасштабна війна. Я так розумію, що ніхто з гравців 2006 року народження у Кривбасі не номінувався на Золотий м’яч ДЮФЛУ, в тому числі і я. Ми всі привітали Олександра Каменського з перемогою: і головна команда, і U-19. Це вагомий трофей в його кар’єрі, що є показником розвитку молодого гравця. Це перший Золотий м’яч для академії Кривбасу, і це дуже круто!

Сила нинішнього Кривбасу в єдності, адже одинадцять футболістів грають, як один. На цьому акцентують увагу багато гравців з інших команд. Наприклад, футболіст Зорі Мічин в інтерв’ю казав, що найскладніший суперник для них — саме Кривбас. Дійсно, наша команда грає як одне ціле. Отже, дійсно, сила Кривбасу у єдності гравців.

Хто ще з U-19 може підсилити основну команду? Не можу це коментувати, адже я не тренер. На мою думку, у всіх хлопців є шанс, адже за це півріччя Юрій Миколайович давав можливість проявити себе багатьом юним гравців на тренуваннях із головною командою. Кожен гравець з U-19 своєю працею може заслужити місце у Кривбасі.

Під час перерви в чемпіонаті хочеться відпочити як фізично, так і психологічно. Набратися сил на збори та на наступну частину сезону. Також планую провести час із родиною та друзями", — заявив український виконавець.

На рахунку Шевченка п’ять матчів (195 хвилин) на "дорослому" рівні в цьому сезоні.