Україна

Півзахисник при цьому повернеться на батьківщину, а не до Німеччини.

Донецький Шахтар перед початком поточного сезону орендував у німецького Вольфсбурга хорватського опорного півзахисника Бартола Франьїча, у якого відверто не пішла кар’єра у складі "вовків" після трансферу з Динамо Загреб за 7,5 млн євро за два роки до цього.

Утім, повернутись до оптимальних кондицій в Україні 24-річний виконавець також не зумів, тому його орендну угоду, яка першочергового була розрахована до завершення кампанії, було достроково припинено за рішення "гірників".

Однак Вольфсбург одразу домовився про іншу оренду для свого гравця — до того-таки Динамо Загреб, у складі якого Бартол проведе другу частину сезону.

За Шахтар хорват зіграв вісім матчів, забивши один гол.