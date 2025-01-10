"Біло-сині" двічі не реалізували пенальті в контрольному поєдинку.
Фото Магдебург
10 січня 2025, 17:07
У рамках підготовки до другої частини сезону-2024/25 Динамо Київ на зборах у Туреччині зустрілося з німецьким Магдебургом.
Номінальні господарі поля двічі уразили ворота "біло-синіх" ще в першій половині першого тайму. Команда Олександра Шовковського можливістю відповісти з пенальті не скористалася. Це ж сталося й у другій половині зустрічі. Ближче до завершення поєдинку команди обмінялися голами.
Магдебург — Динамо Київ 3:1
Голи: Ньяка, 2, Атік, 12, Югоне, 84 — Буяльський, 87
На 28-й хвилині Шапаренко не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
На 71-й хвилині Буяльський не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Динамо Київ (1-й тайм): Нещерет — Караваєв, Окон, Михавко (Дячук, 31), Дубінчак, Іщенко, Шапаренко, Піхальонок (Пономаренко, 31), Волошин, Брагару, Герреро (Саленко, 31)
Динамо Київ (2-й тайм) Моргун — Вівчаренко, Тимчик, Дячук (Біловар, 61), Слюбик, Михайленко, Рубчинський, Герич, Саленко (Буяльський, 61), Кабаєв, Пономаренко (Ванат, 61)
Нагадаємо, у неділю, 12 січня, клуб УПЛ зустрінеться з румунським ФКСБ.