Україна

"Біло-сині" двічі не реалізували пенальті в контрольному поєдинку.

У рамках підготовки до другої частини сезону-2024/25 Динамо Київ на зборах у Туреччині зустрілося з німецьким Магдебургом.

Номінальні господарі поля двічі уразили ворота "біло-синіх" ще в першій половині першого тайму. Команда Олександра Шовковського можливістю відповісти з пенальті не скористалася. Це ж сталося й у другій половині зустрічі. Ближче до завершення поєдинку команди обмінялися голами.

Магдебург — Динамо Київ 3:1

Голи: Ньяка, 2, Атік, 12, Югоне, 84 — Буяльський, 87

На 28-й хвилині Шапаренко не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

На 71-й хвилині Буяльський не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Динамо Київ (1-й тайм): Нещерет — Караваєв, Окон, Михавко (Дячук, 31), Дубінчак, Іщенко, Шапаренко, Піхальонок (Пономаренко, 31), Волошин, Брагару, Герреро (Саленко, 31)

Динамо Київ (2-й тайм) Моргун — Вівчаренко, Тимчик, Дячук (Біловар, 61), Слюбик, Михайленко, Рубчинський, Герич, Саленко (Буяльський, 61), Кабаєв, Пономаренко (Ванат, 61)

Нагадаємо, у неділю, 12 січня, клуб УПЛ зустрінеться з румунським ФКСБ.