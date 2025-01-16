Сьогодні, 16 січня, київське Динамо проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане словенський Марибор.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 10:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Марибор:

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.