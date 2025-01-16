До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 16 січня, розпочавшись о 10:00.
фото ФК Динамо Київ
16 січня 2025, 10:42
Сьогодні, 16 січня, київське Динамо проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського стане словенський Марибор.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 10:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Марибор:
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.