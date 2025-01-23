Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 23 січня, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 16 січня, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане косоварський Ллапі.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Ллапі:

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.

До цього кияни зіграли внічию проти турецького Галатасараю (3:3) й готуються до матчу проти латвійської РФШ.