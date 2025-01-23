До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 23 січня, розпочавшись о 15:00.
фото ФК Динамо Київ
23 січня 2025, 14:15
Сьогодні, 16 січня, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського стане косоварський Ллапі.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Ллапі:
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.
До цього кияни зіграли внічию проти турецького Галатасараю (3:3) й готуються до матчу проти латвійської РФШ.