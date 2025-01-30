Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 30 січня, розпочавшись о 14:30.

Сьогодні, 30 січня, луганська Зоря проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Младена Бартуловича стане північномакедонська Шкендія.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 14:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Зоря — Шкендія:

Після 17 турів Зоря йде восьмою у таблиці УПЛ з 22 заліковими балами.

У попередніх матчах "мужики" поступились польським Віслі та Медзі (двічі по 1:2) і чорногорський Будучності (0:4).