Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 1 лютого, розпочавшись о 09:30.

Сьогодні, 1 лютого, київська Оболонь проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Сергія Шищенка стане польська Вісла з міста Краків.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 09:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Оболонь — Вісла:

Після 17 турів Оболонь іде третьою з кінця в таблиці УПЛ з 14 заліковими балами.

До цього "пивовари" поступились болгарському Септемврі та польській Лодзі (двічі по 0:3).