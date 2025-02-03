Місцева преса впевнена в успішному проведенні цього трансферу.
Бразильський нападник Кауа Еліас Ногейра є вихованцем академії Флуміненсе й свого часу дуже доречно ввірвався до основного складу команди, коли та в минулому році перебувала в зоні вильоту, видавши серію з п’яти голів у семи матчах.
Після того бомбардирського досвіду запал 18-річного виконавця пішов на спад, однак його встигли помітити скаути європейських клубів.
Зокрема, і представники донецького Шахтаря, про що повідомляє місцевий журналіст Віктор Лесса.
"Гірники" наразі ведуть перемовини щодо трансферу за 17 млн євро та 2 млн євро у вигляді бонусів + 10% від наступного продажу гравця "трикольорових".
На рахунку Кауа вже є один гол у новому сезоні внутрішньої першості штату Каріока за три зіграні гри.