Україна

Місцева преса впевнена в успішному проведенні цього трансферу.

Бразильський нападник Кауа Еліас Ногейра є вихованцем академії Флуміненсе й свого часу дуже доречно ввірвався до основного складу команди, коли та в минулому році перебувала в зоні вильоту, видавши серію з п’яти голів у семи матчах.

Після того бомбардирського досвіду запал 18-річного виконавця пішов на спад, однак його встигли помітити скаути європейських клубів.

Зокрема, і представники донецького Шахтаря, про що повідомляє місцевий журналіст Віктор Лесса.

"Гірники" наразі ведуть перемовини щодо трансферу за 17 млн євро та 2 млн євро у вигляді бонусів + 10% від наступного продажу гравця "трикольорових".

На рахунку Кауа вже є один гол у новому сезоні внутрішньої першості штату Каріока за три зіграні гри.