Україна

До вашої уваги текстова трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 13 лютого, розпочавшись о 16:00.

Донецький Шахтар 13 лютого проведе спаринг у рамках зимових зборів у Туреччині.

Суперником "гірників" в контрольному матчі стане представник Латвії — РФШ. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — РФШ

Першу гру в Туреччині проти загребського Динамо команда Маріно Пушича завершила внічию 2:2, у другій обіграла ЦСКА Софія (1:0), а в третій — Лудогорець (4:0). Після дуелей у Лізі чемпіонів УЄФА проти Бреста (2:0) та Боруссії Дортмунд (1:3) Шахтар повернувся до Туреччини з перемогою над Зімбру (3:0).