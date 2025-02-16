Україна

До вашої уваги текстова трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 16 лютого, розпочавшись о 12:00.

Донецький Шахтар 16 лютого проведе заключний спаринг у рамках зимових зборів у Туреччині.

Суперником "гірників" в контрольному матчі стане представник Грузії — Діла з міста Горі. Гра розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Діла

Першу гру в Туреччині проти загребського Динамо команда Маріно Пушича завершила внічию 2:2, у другій обіграла ЦСКА Софія (1:0), а в третій — Лудогорець (4:0). Після дуелей у Лізі чемпіонів УЄФА проти Бреста (2:0) та Боруссії Дортмунд (1:3) Шахтар повернувся до Туреччини з перемогою над Зімбру (3:0) та РФШ (3:1).