Україна

Український воротар лише один день був без клубу.

Український воротар Вадим Ющишин підписав контракт з Ворсклою. Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Зазначається, що термін трудової угоди розрахований на півтора роки.

Останнім клубом 25-річного голкіпера був рівненський Верес, який він залишив 20-го лютого, цього року. Перебуваючи в системі народного клубу п'ять з половиною років, Ющишин в офіційних матчах зіграв лише вісім разів.

Цього сезону Вадим Ющишин не провів жодного офіційного матчу.