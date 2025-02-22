Україна

Команда Олега Шандрука в якості гостей рідного Авангарду не залишила шансів суперникам.

Сезон української Прем’єр-ліги пішов на зимову перерву тоді, коли, напевно, того не дуже-то й хотів головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб. Воно й не дивно — "червоно-білі" саме наприкінці минулого року видали серію з шести поспіль матчів без поразок у всіх внутрішніх змаганнях, і нехай і вилетіли з Кубка України, проте в чемпіонаті доволі близько підійшли до зони боротьби за єврокубки.

Проте на цьому моменті всі пішли відпочивати, і Кривбас ризикував вийти з цього тривалого відтинку без офіційних матчів явно не в тій формі. А от рівненський Верес наче й був не проти того, щоб кілька місяців перебувати без футболу на такому рівні, бо серія без поразок команди Олега Шандрука обірвалась саме в грудні, хоча до цього "червоно-чорні" демонстрували дуже гідний футбол. А тут ще й доля їм підкинула другий "домашній" матч проти Кривбасу, бо погода в Кривому Розі нині така, що без санчат зайвий раз виходити з дому зась.

У Рівному в плані підготовки до гри все минулось значно спокійніше, тож гравці випробовували оптимальний для цієї пори року стан газону Авангарду. Хоча спочатку ці випробування й обмежувались лише невдалими спробами грати передачами через усе поле. Гольові моменти на старті виникали лише зрідка, і якщо удар Годі повз праву стійку був просто небезпечним, то Дібанго із своїм пострілом під поперечину, який у верхній каркас воріт перевів Кожухар, був значно ближчим до взяття воріт.

Однак помітно було, що Верес намагається витиснути максимум із кожної своєї атаки, тож зрештою саме рівнянам удалось відкрити рахунок. Але як — без Маханькова м’яча Шарая годі й було уявити, бо так випустити закидання з глибини на межі власного штрафного на ногу супернику ще треба було примудритись.

Помилився Кривбас і під час другого пропущеного м’яча за тайм, але вже в фазі побудови атаки, після чого красивий пас п’ятою від Кучерова з правого краю штрафного на ближню для Гайдучика завершився ударом під стійку. Тож колектив Вернидуба пішов відпочивати в дуже невигідного становища, із якого в цьому сезоні вони ще не вибирались.

І в підсумку так і не вибрались. Як би Вернидуб не заряджав свою команду під час перерви, але потужного ривку від неї ми так і не дочекались. Верес контролював хід подій у цій грі й у підсумку довів рахунок до розгромного стану наприкінці. Після подачі штрафного з правого флангу Харатін на ближній стійці вдало зіграв у метушні.

Звичайно, моменти в номінальних господарів були до цього, і навіть можна було розраховувати на скорочення відставання від суперників. Але реалізація зводилась до того, що Кожухар забирав усе, що летіло в його бік, та й усе на тому. "Червоно-чорні", хоча сьогодні вони були "біло-чорними", просто чекали, доки в них з’явиться простір для контратак, завдяки чому могли добити суперників ще раніше, аніж це сталось у підсумку.

У наступному турі криворізький Кривбас проведе гостьовий матч проти петровського Інгульця, тоді як рівненський Верес прийматиме ковалівський Колос.Кривбас —0:3Шарай, 28, Гайдучик, 40, Харатін, 72Маханьков — Бандейра (Задерака, 56), Понєдєльнік, Романчук, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Шевченко (Мендоза, 46), Аморозо (Луньов, 46), Микитишин — Соса.Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров (Баран, 87), Харатін — Шарай, Дахновський (Сміян, 88) — Годя (Луан, 62), Гайдучик.Попередження: Ілич, Бандейра, Д. Кузик — Кучеров, Куція