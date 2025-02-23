Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 23 лютого, розпочавшись о 13:00.

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Оболонь на власному полі зустрінеться з Ворсклою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО, 13:00. ОБОЛОНЬ АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС ШУРМАН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Оболонь під керівництвом Сергія Шищенка закрила першу частину поточної кампанії чемпіонату України несподіваною звитягою з рахунком 3:1 над Рухом у Львові. Таким чином "біло-зелені" пішли на зимову перерву в зоні перехідних матчів, за рахунок успіху в яких утримали своє місце серед "еліти" за підсумками минулого сезону.

Команда Шищенка — єдина серед учасниць УПЛ, яка не зазнала втрат під час зимового трансферного вікна. Ба більше, Оболонь посилилася колишнім нападником Кривбасу Денисом Устименком (вільний агент), а також півзахисником Колоса Олегом Ільїним (оренда), тож зіграний київський колектив сподіватиметься витиснути максимум у боротьбі з прямим конкурентом.

Ворскла ж завершила 2024 рік трьома поспіль поразками, і якщо невдачу у виїзному матчі проти Шахтаря (1:3) якось пояснити й зрозуміти цілком можливо, то от невдачі в домашніх поєдинках з Інгульцем (0:3) і Лівим Берегом (0:1), ще й без голів у ворота цих суперників, навряд чи. Якщо підопічні Юрія Максимова програють ще сьогодні вдень, то опиняться на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

У ході зимового трансферного вікна клуб із Полтави помітно змінився, відпустивши п'ятьох виконавців і запросивши сімох, зокрема нападника Владислава Кулача (вільний агент), який у сезоні-2020/21 став із "біло-зеленими" найкращим бомбардиром чемпіонату України (15 голів). У Ворскли є потенціал, щоб впоратися із своїм майбутнім суперником, але чи зможе вона втілити його в життя — головне питання.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Федорівський — Карась, Мороз, Дубко, Стасюк — Ільїн, Черненко, Вітенчук, Груша, Блізніченко — Тарануха

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Павлюк, Скляр — Кане, Челядін, Ндукве — Ієде

ЦІКАВІ ФАКТИ

Ворскла може пропустити 1000-й гол в УПЛ (ще 2 м'ячі).

Оболонь може на своєму полі 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшна домашня серія Оболоні триває в Чемпіонаті 3 гри: нічия та 2 поразки.

Оболонь на своєму полі не забиває голів впродовж 217-ти хвилин в УПЛ.

Безнічийна серія Ворскли триває в Чемпіонаті 6 ігор: 2 перемоги та 4 поразки.

Підопічні Юрія Максимова можуть у всіх турнірах на топ-рівні 60-й раз зіграти внічию.

30-й матч Сергія Шищенка біля керма різних клубів у всіх турнірах на топ-рівні.

50-й матч в УПЛ можуть провести Данило Карась, Руслан Черненко (обидва — Оболонь).

15-й гол в УПЛ може забити Олександр Скляр (Ворскла), 10-й — Денис Устименко (Оболонь).

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