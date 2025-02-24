Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 18-го туру чемпіонату України, який відбудеться 24 лютого та розпочнеться о 18:00.

Донецький Шахтар та київський Лівий Берег завершуватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ШАХТАР — ЛІВИЙ БЕРЕГ

НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО, 18:00. АРЕНА-ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ)

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Донецький Шахтар напередодні безумовно мав спостерігати за тим, як свої чергові перемоги в поточному сезоні здобули обидва його основні конкуренти в боротьбі за чемпіонський титул — київське Динамо та Олександрія. У той самий час, криворізький Кривбас поступився рівненському Вересу (0:3), а отже наздогнати "гірників", як мінімум, у цьому турі вже точно не зможе. Це щодо приємних новин для команди Маріно Пушича, якщо такими їх можна вважати.

Що ж до іншого, то ситуація для "гірників" упродовж усієї другої частини кампанії залишатиметься критичною. Десять очок відставання від Динамо, хоча й є ще один недограний тайм проти того-таки Кривбасу за переможного рахунку (1:0) — Шахтар дозволив собі аж занадто багато помилок наприкінці минулого року. Одна з них — поразка на полі житомирського Полісся перед відходом на зимову сплячку (0:1), тож, напевно, добре для донеччан, що вони більше не зустрічатимуться в чемпіонаті з непоборними для них "вовками" в цьому футбольному році.

Але попереду в "гірників" усе одно ще буде чимало перепон. Одна з них — у вигляді абсолютного дебютанта "еліти" Лівого Берега, який у першому колі вже встиг попсувати нерви команді Маріно Пушича. Тоді на полі суперників Шахтар переміг із мінімальним рахунком (1:0), а до переможного м’яча й досі є чимало запитань щодо відповідності правилам. Проте той епізод уже заграли, і куди більш важливим моментом зараз є те, що футболісти Віталія Первака набрались досвіду виступів на такому рівні.

І навіть зуміли оформити яку-неяку, а серію без поразок тривалістю в три матчі, після чого в гарному гуморі пішли святкувати різдвяно-новорічний період, бо хоча б вийшли із зони вильоту в турнірній таблиці. Ще й кілька підписань "лелеки" встигли оформити цієї зими, тож нападник Дмитро Шастал, на жаль, знову без його споконвічного партнера Гліба Бухала, тепер грає в столиці, а також із тернопільської Ниви вдалось переманити форварда Андрія Різника, тож із голами, а їх у Лівого Берега наразі найменше в лізі (9), має стати краще. Навіть бразильського легіонера Дієго Енріке вмовили приїхати до України, і це також підсилення для нападу.

Шахтар теж не сидів, склавши руки, у цей час, і команда Маріно Пушича брала участь у матчах Ліги чемпіонів УЄФА посеред січня, що в принципі є незвичним для українського футболу, тож довелось проводити дві різні за змістом частини зимових зборів у Туреччині. І подекуди прощатись із легендарними виконавцями. Ідеться про останнього, хто грав на Донбас-Арені в цьому складі Шахтаря, опорника Тараса Степаненка, який долучився до Олександра Зубкова та Данила Сікана в Туреччині.

Також команду залишили Кевін Келсі та Бартол Франьїч, і все це разом принесло десь 18 млн євро, які були миттєво інвестовані в божевільне за сучасними українськими мірками придбання бразильського нападника Кауна Еліаса. Також до "гірників" долучився болівійський захисник Дієго Арройо, тож географія пошуків нових гравців для Шахтаря виключно розширюється.

Орієнтовні склади команд

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва, Еліас, Кевін.

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Самар, Сіднней — Косовський, Дедух — Шастал, Дієго, Сіднней — А. Різник.

Цікаві факти

– Можлива нічия стане для Шахтаря 170 в рамках УПЛ та 70 — у якості господаря поля.

– Лівий Берег може зазнати 10 поразки в чемпіонаті.

– Шахтар не програє в УПЛ вдома вісім матчів поспіль: 7 перемог та 1 нічия.

– "Гірники" забивають на власному полі вісім матчів поспіль — 29 голів.

– Лівий Берег переміг у останніх двома матчах та не програє вже три зустрічі поспіль.

– 25 гол в УПЛ може забити Георгій Судаков, а 10 — Єгор Назарина (обидва — Шахтар)

Форма команд