Україна

"Гірники" відповіли відмовою.

Бразильські клуби Сан-Паулу та Корінтіанс у зимове трансферне вікно цікавилися лівим вінгером Шахтаря Егіналду. Про це повідомляє журналіст Вене Касагранде.

За інформацією джерела, обидва клуби зверталися до "гірників" із пропозицією безкоштовної оренди 20-річного нападника з можливістю подальшого викупу.

Утім, як зазначається, Шахтар відповів відмовою на обидві ці пропозиції.

Нагадаємо, Егіналду перейшов до донецької команди влітку 2023 року з Васко да Гама за 3,5 мільйона євро.

У поточному сезоні бразильський вінгер провів 22 матчі Шахтар, в яких він забив два голи та віддав два асисти.