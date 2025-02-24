"Гірники" відповіли відмовою.
Егіналду, Getty Images
24 лютого 2025, 23:23
Бразильські клуби Сан-Паулу та Корінтіанс у зимове трансферне вікно цікавилися лівим вінгером Шахтаря Егіналду. Про це повідомляє журналіст Вене Касагранде.
За інформацією джерела, обидва клуби зверталися до "гірників" із пропозицією безкоштовної оренди 20-річного нападника з можливістю подальшого викупу.
Утім, як зазначається, Шахтар відповів відмовою на обидві ці пропозиції.
Нагадаємо, Егіналду перейшов до донецької команди влітку 2023 року з Васко да Гама за 3,5 мільйона євро.
У поточному сезоні бразильський вінгер провів 22 матчі Шахтар, в яких він забив два голи та віддав два асисти.